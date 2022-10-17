Окупанти на Луганщині зібралися "розвивати туризм", — Гайдай

Про це очільник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

"Росіяни не припиняють відкривати вогонь по нещодавно звільненим ЗСУ селам Луганщини. 16 жовтня противником обстріляні Греківка, Новоєгорівка та Білогорівка, де залишається місцеве населення", — зазначив він.

Як наголосив голова ОВА, евакуювати людей із визволених населених пунктів через загострену безпекову ситуацію можуть лише українські військові.

Водночас незаконне збройне формування "ЛНР" приєдналося до угоди про співпрацю у сфері курортів та туризму з "новими суб'єктами РФ", що нібито передбачає підтримку заходів у сфері курортів і реалізації туристичного потенціалу регіону.

На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів.

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