Окупанти на Луганщині зібралися "розвивати туризм", — Гайдай
На загарбаних територіях Луганщини окупанти збираються розвинути туризм
Про це очільник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.
"Росіяни не припиняють відкривати вогонь по нещодавно звільненим ЗСУ селам Луганщини. 16 жовтня противником обстріляні Греківка, Новоєгорівка та Білогорівка, де залишається місцеве населення", — зазначив він.
Як наголосив голова ОВА, евакуювати людей із визволених населених пунктів через загострену безпекову ситуацію можуть лише українські військові.
Водночас незаконне збройне формування "ЛНР" приєдналося до угоди про співпрацю у сфері курортів та туризму з "новими суб'єктами РФ", що нібито передбачає підтримку заходів у сфері курортів і реалізації туристичного потенціалу регіону.
- На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів.
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