На Луганщині ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки, яку рашисти транспортували залізницею

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.

"За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються", - йдеться у звіті.

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