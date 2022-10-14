Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.

"Для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію РФ) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність", - розповіли у Генштабі.

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