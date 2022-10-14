У Херсоні окупанти викрали з річкового порту 13 барж для перевезення військових та техніки через Дніпро
У Херсоні російські окупанти-злодії викрали майже всі баржі з річкового порту, використовуватимуть для пересування військових та техніки через Дніпро
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.
"В тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро", - пишуть у Генштабі.
- Російський агресор з початку доби, 14 жовтня, завдав по території України 3 ракетні та 10 авіаційних ударів.
- У Генштабі ЗСУ володіють інформацією, що до тимчасово окупованого Криму прибув ешелон військової техніки з білоруського Гомеля.
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