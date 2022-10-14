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З початку доби Росія завдала 3 ракетні та 10 авіаційних ударів по Україні

14 жовтня, 2022 п'ятниця
18:41
війна з Росією Запоріжжя, ракетний удар

Російський агресор з початку доби, 14 жовтня, завдав по території України 3 ракетні та 10 авіаційних ударів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків. Для своїх злочинів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - йдеться у звіті.

За поточну добу, 14 жовтня, російські окупанти завдали три ракетні та десять авіаційних ударів. Агресор здійснив до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Також противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;
  • на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.  Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної  артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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