Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.

"Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати РФ допомогу для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим", - пишуть у Генштабі.

10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

11 жовтня ГУР України повідомило, що росіяни перекинули до Білорусі 32 дрони-камікадзе, планується ще поповнення.

13 жовтня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Україна готова до наступу з території Білорусі.

Російський і білоруський диктатори Путін та Лукашенко домовились про прибуття найближчими днями до Білорусі російських військ "спільного угруповання".

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