До окупованого Криму прибув ешелон військової техніки з Білорусі, - Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ володіють інформацією, що до тимчасово окупованого Криму прибув ешелон військової техніки з білоруського Гомеля
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.
"Керівництво республіки Білорусь продовжує надавати РФ допомогу для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим", - пишуть у Генштабі.
- 10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- 11 жовтня ГУР України повідомило, що росіяни перекинули до Білорусі 32 дрони-камікадзе, планується ще поповнення.
- 13 жовтня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Україна готова до наступу з території Білорусі.
- Російський і білоруський диктатори Путін та Лукашенко домовились про прибуття найближчими днями до Білорусі російських військ "спільного угруповання".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.46
- Актуальне
- Важливе