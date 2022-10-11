Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки.

Також Білорусь продовжує надавати Росії боєприпаси - розвідка повідомляє, що на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув ешелон з білоруськими боєприпасами. Ешелон складається з 12 вагонів, загальна вага яких - 492 тонни.

Розвідка зазначає, що найближчим часом Білорусь планує передати РФ 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном.

В ролі основних «постачальників», за даними розвідки, виступають:

- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Раніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", заявив, що нині Білорусь не готується до вторгнення, інакше б не віддавала власні боєприпаси та техніку.

10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Оперативне командування "Північ" запевнило, що ситуація на Чернігівщині повністю контрольована, наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано.

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