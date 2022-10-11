Росіяни перекинули до Білорусі 32 дрони-камікадзе, планується ще поповнення, - розвідка
Станом на 10 жовтня Росія прекинула до Білорусі 32 дрони-камікадзе "Shahed-136", до 14 жовтня планується завезти ще 8
Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки.
Також Білорусь продовжує надавати Росії боєприпаси - розвідка повідомляє, що на залізничну станцію "Кіровська" в Криму прибув ешелон з білоруськими боєприпасами. Ешелон складається з 12 вагонів, загальна вага яких - 492 тонни.
Розвідка зазначає, що найближчим часом Білорусь планує передати РФ 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном.
В ролі основних «постачальників», за даними розвідки, виступають:
- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);
- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);
- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);
- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);
- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).
- Раніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", заявив, що нині Білорусь не готується до вторгнення, інакше б не віддавала власні боєприпаси та техніку.
- 10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Оперативне командування "Північ" запевнило, що ситуація на Чернігівщині повністю контрольована, наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано.
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