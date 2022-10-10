Про це повідомило Оперативне командування "Північ" у своєму facebook.

У повідомленні йдеться, що прикордонні райони області також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, а наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано.

"Сили Оборони продовжують виконувати свої обов‘язки та готові до будь-якого розвитку подій", - повідомляє "Північ".

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус підтверджує цю інформацію та просить "не розганяти паніку", адже ніяких "запеклих боїв" в області немає.

"Якщо хтось піде - зустрінемо гідно", - пише Чаус.



Оперативне командування наголошує, що загроза ще не минула, тож цивільному населенню варто залишатися в укриттях.

10 жовтня Росія обстріляла Київ та Київщину є загиблі.

Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

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