Наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано, - ОК "Північ"
Ситуація на Чернігівщині повністю контрольована, наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано
Про це повідомило Оперативне командування "Північ" у своєму facebook.
У повідомленні йдеться, що прикордонні райони області також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та НГУ, а наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано.
"Сили Оборони продовжують виконувати свої обов‘язки та готові до будь-якого розвитку подій", - повідомляє "Північ".
Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус підтверджує цю інформацію та просить "не розганяти паніку", адже ніяких "запеклих боїв" в області немає.
"Якщо хтось піде - зустрінемо гідно", - пише Чаус.
Оперативне командування наголошує, що загроза ще не минула, тож цивільному населенню варто залишатися в укриттях.
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