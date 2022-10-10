Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено будинки у Вишгородському районі, над Бучанською громадою збили 6 ракет
Вранці 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено будинки у Вишгородському районі, є постраждалі. Своєю чергою над Бучанською громадою сили ППО збили 6 ракет
Про це повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба у своєму телеграмі.
Він пише про прильоти по приватному сектору у двох громадах, є постраждалі серед цивільного населення.
Кулеба повідомляє, що в Київській області силами ППО були збиті ракети, на місцях працюють усі необхідні служби.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомляє, що окупанти обстріляли одне з сіл у Вишгородському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків.
Своєю чергою голова Бучанської міської територіальної громади Анатолій Федорук повідомляє, що над громадою було збито шість ракет.
Дві ракети - між селами Здвижівка та Бородянка.
Ще чотири - поблизу сіл Синяк та Гаврилівка. Залишки всіх шести ракет впали в лісі, вражень інфраструктури та жертв у громаді немає.
- Вранці 10 жовтня у столиці України прогриміли вибухи, п'ять людей загинули, ще понад 20 травмовані внаслідок кількох влучань у різних місцях.
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