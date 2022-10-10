Білорусь віддає власну зброю Росії, а не готується до вторгнення, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", заявив, що нині Білорусь не готується до вторгнення, інакше б не віддавала власні боєприпаси та техніку
Про це Коваленко сказав в інтерв'ю зі Сергієм Згурцем.
"Росія саме з Білорусі постійно вивозить боєприпаси зі складів і центрів зберігання. Отже, це багато про що говорить: тільки за серпень вивезли понад 12 тисяч тонн боєприпасів. І продовжують зараз вивозити артилерію, гаубиці, самохідні артилерійські установки, вивозять зняті зі збереження танки Т-72", - підкреслив він.
Таким чином, на думку Коваленка, це демонструє, що Білорусь віддає власну зброю, а не готується до вторгнення.
"Бо коли ти готуєшся до вторгнення, хіба ж ти будеш віддавати свої боєприпаси та техніку зі збереження", - додав військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву".
Крім того, він вважає, що Москва не зможе змусити Лукашенка надати у розпорядження російським генералам свою армію та розпочати другий фронт.
- 9 жовтня політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко буде тримати паузу до останнього моменту, а коли відчує, що Росія остаточно програє, то почне подавати сигнали України про бажання перейти на її бік. На його думку, єдиний спосіб вижити Лукашенку в майбутньому – це вступити у війну, але не на боці Путіна проти України, а на боці України проти Путіна.
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