Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Для Лукашенка важливо зберегти армію, це само собою. Але йому важливо зберегти власну шкуру. Для цього йому потрібна армія. Сьогодні був коментар від нашої розвідки, що Путін тисне на Лукашенка, він дійсно може тиснути, але сила тиску Путіна зараз є вже не такою сильною, якою вона могла бути на початку. Бо сам Путін слабший. Єдиний спосіб вижити Лукашенку у майбутньому, – це справді вступити у війну, але не на боці Путіна проти України, а на боці України проти Путіна", - сказав Володимир Горбач.

Політичний аналітик висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі в останній момент, коли зрозуміє, що російський диктатор Путін не контролює ситуацію на фронті, спробує перейти на бік України, щоб врятуватися.

"І я не виключаю, що такий дуже хитрий політичний діяч як білоруський "батька" буде тримати цю паузу до останнього моменту, коли відчує, що в Кремлі вже м'ячик здувся, у той момент буде подавати сигнали про те, що він на боці України, а не на боці Росії. Так, як у Другій світовій війні деякі держави переходили з однієї сторони на іншу, так само може й зробити Олександр Лукашенко. Ну правда тоді, у 40-і роки, у цих державах змінювалася влада, коли вони переходили до іншого табору. Лукашенку доведеться зробити якесь перевдягання у польоті, щоб вижити", - зазначив він.

Володимир Горбач вважає, що Олександра Лукашенка змістять з посади президента білоруські військові, які зараз воюють на боці України проти Російської Федерації.

"Але швидше за все, він теж втратить владу. Ті білоруську легіони, які зараз воюють проти Росії у складі України, вони зіграють свою конструктивну роль у зміщенні режиму Лукашенка від влади. Чого він власне й найбільше боїться. Лукашенко боїться своїх власних громадян, які зі зброєю у руках можуть, за певних обставин, його усунути як мінімум з посади", - додав він.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "спеціальній військовій операції" в Україні.

Воєнна розвідка України повідомляє, що наразі Білорусь зосередила шість батальйонів на кордоні з Україною.

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