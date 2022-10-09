Вибух на Кримському мосту: чи буде відповідь з боку Росії? Колонка Сергія Згурця

Вибух на Кримському мосту залишається однією з головних тем цього тижня. У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту, що сполучає Росію та окупований нею півострів, через який росіяни перекидають підкріплення для своїх військ, пролунав вибух і спалахнула пожежа. Було знищено два прольоти автомобільної частини мосту у напрямку РФ і також було повідомлено про пошкодження десь 1 км залізничного полотна.

Вибух на мосту – це серйозний удар по воєнному авторитету Росії

До цього часу Кримський міст власне вважався одним із найбільш захищених місць на Землі, бо росіяни говорили, що його охороняють з землі, з неба, моря, під водою і навіть з космосу. Тож вибух на мосту – це серйозний удар по воєнному авторитету РФ, бо це не просто інфраструктурний об'єкт, він власне відіграє важливу роль в оцінці ситуації і українцями, і громадянами Росії, що зараз у паніці тікають з кримського півострова. Але технічні деталі цієї операції з вибухом на Кримському мосту все ще породжують низку питань.

Чим підірвали Кримський міст

Я запитав про це Андрія Кульчицького, експерта з вибухової справи, військового ЗСУ у відставці. Адже він має значний досвід з використання вибухівки у значних проявах, і в аналізі різних випадків з використанням різних систем озброєння, то може сказати, що спричинило такий ефект на Кримському мосту, тому що говориться і про ракетний удар, і про вибух катерів із вибухівкою під мостом і про вибух вантажівки з вибухівкою.

Розглядаючи фото у місці вибуху, Андрій Кульчицький зробив висновок, що дійсно вибухнула машина, тому що дорожнє полотно перебите вибухом, на сусідньому полотні видно слід від вибуху. Цистерна, яка там горіла, уражена елементами вибуху, зрушена з рейок, потяг її протягнув трохи далі від місця вибуху і вона там залишилася.

Підрив мостів із застосуванням автомобіля, причепа, рахується в інженерних військах як резервний спосіб для підриву мостів і об'єктів. Технічних рішень за наявності необхідної кількості вибухівки можна запропонувати дуже багато, заряд вибухівки у машині був без вражаючих елементів. Мінімальна осколкова дія тільки фугасна, там видно. Кульчицький порахував, якщо навіть в машині знаходилося близько 2 т вибухівки, то для перебиття прольотної будови – це було нормально. Для підриву залізобетонних елементів конструкції з перебиванням арматури – це достатньо. Якщо заряд було розміщено у кузові автомобіля, то фура має бути десь 2,40-2,50 м по ширині й з довжиною до 13 м, то контактний заряд там розмістити можна було спокійно. Андрій Кульчицький не знає, як і хто робив підрив машини та мосту, і які служби були залучені, але за дією вибуху і розгляду фотографій як скинуто прольотну будову, це був вибух вибухівки у зазначеному авто, які всі бачать. Там нема місця для ураження ракети й нема місця для ураження з води.

Те, що під час вибуху мостом проїжджав потяг — це збіг, а може хтось привів в дію вибуховий пристрій. Їхав позаду й обирав місце для підриву. Для того, щоб перебити підривом автомобіля туди, нагору, то потрібно, щоб вибухівки була повна фура, тоді б так, збила б. Виникає питання: наскільки це сполучення важливе для російської армії і які наслідки у військовому сенсі на поточному етапі для російського угруповання, яке підживлюється коштом Кримського мосту.

Що роблять росіяни для відновлення пошкоджень мосту

Я запитав про це військово-політичного експерта, координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Він сказав, що залишилася друга смуга автомобільної дороги, по якій вцілили. Вона має структурні пошкодження і не може повноцінно виконувати свою функцію. Російські окупанти намагаються не використовувати вцілілу частину для перевезення великих вантажів, це виключно для цивільного транспорту. На думку Коваленка, це досить високий ризик, тому що структуру вже пошкоджено, будь-якої миті може статися ще один інцидент, але він буде вже не результатом вибуху, а результатом того, що структура зруйнується.

Залізничні шляхи мали менш серйозні пошкодження, аніж автомобільна дорога

На думку координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, по залізничній частині – це найбільш цікава складова теми, тому що саме коштом залізничного сполучення російські окупанти здійснюють переважну більшість своїх постачань сил та засобів для своїх підрозділів на південному плацдармі. Дійсно, залізничні шляхи мали менш серйозні пошкодження, аніж автомобільна дорога, але, однак все одно необхідно акцентувати на тому, що ці пошкодження також мали вплив, особливо якщо ми кажемо про тиск на опори. Без досліджень сталості цієї структури – нонсенс пускати там потяги. Але вони тієї ж ночі вже відправляли перший потяг. Я скажу так — це був такий собі суїцидальний рейс. Тому ризики є, це вже питання саме фізики. А якщо щось станеться таке, що ми бачили 8 жовтня — вже дійсно будуть структурні пошкодження залізничної частини. І будуть масштабніші, аніж ми спостерігаємо зараз.

Чи можна очікувати якихось дій, своєрідну відплату за міст

Олександр Коваленко вважає, що це може бути виключно збільшення терору проти цивільного населення, обстріли території України у прикордонній зоні, це Сумська і Чернігівська область. Використання ракетної зброї та БпЛА Shahed 136, щоб завдавати ударів на більшу глибину території України. Тобто демонстративний такий терор, не більш того. Якщо зважати на те, що у них сьогодні дефіцит ракетної зброї, то це буде не в такій великій кількості. Іншого вони нічого не зможуть зробити. На фронті ситуацію переломити вони не зможуть, збільшити можливості по своїм бойовим діям також. Вони обмежені на сьогодні у своїх можливостях. Все, що залишається, — це погрожувати ядерною зброєю. Але ми всі добре розуміємо, що це не більше, ніж балачки.

У росіян активізувалися заходи з активізації кадрової політики

Експерт "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко вважає, що на когось треба вказувати пальцем, щоб звинуватити у тому, що відбувається. Починаючи з фіаско в Україні, закінчуючи ось вже й Керченським мостом. Хто буде винний? Звісно не Володимир Путін, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, та взагалі, який розпочав війну у 2014 році. Хіба ж він може бути винний – ні. А тому це може бути, наприклад, міністр оборони Сергій Шойгу. Якраз на нього найближчим часом буде покладено провал так званої спеціальної військової операції, саме його звинуватять у всіх фіаско. А те, що відбуваються кадрові зміни, то вони не несуть якогось якісного характеру, тому що який би генерал зараз не був командувачем російської армії – це не якість, це лише зміна обличчя, не більш того.

У Росії загострюється конфронтація між силовиками

На думку Олександра Коваленка, у першу чергу, йде мова про Міністерство оборони РФ і ФСБ, але не тільки, ще й політичним структурами. Тому, що якщо декілька років тому можна було казати, що основна тема конфронтації – це фінансові потоки, це фінансування силових структур, то зараз ми можемо казати, що це вже боротьба за владу в дуже не простих умовах, коли Росія програє війну.

Чи дотисне Москва Лукашенка до якихось активних дій

Експерт "Інформаційного спротиву" Коваленко вважає, що Москва не зможе змусити Лукашенка надати у розпорядження російським генералам свою армію та розпочати другий фронт. По-перше, білоруської армії не достатньо для цього, навіть якщо не брати загальну кількість, там приблизно 20 батальйонно-тактичних і тактичних груп, а взяти ті, які зараз сконцентровані біля нашого кордону (майже 7 батальйоно-тактичних і тактичних груп) – цього не достатньо для якихось дій масштабного рівня саме на північному плацдармі. По-друге, зараз Росія саме з Білорусі постійно вивозить боєприпаси зі складів і центрів зберігання. Отже, це багато про що говорить: тільки за серпень вивезли понад 12 тисяч тонн боєприпасів. І продовжують зараз вивозити артилерію, гаубиці, самохідні артилерійські установки, вивозять зняті зі збереження танки Т-72. Це демонструє, що Білорусь віддає, а не готується до вторгнення. Бо коли ти готуєшся до вторгнення, хіба ж ти будеш віддавати свої боєприпаси та техніку зі збереження.

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