Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов у telegram.

За його словами, рух автомобільною частиною Кримського мосту з 9 жовтня здійснюється лише легковими авто.

"До особливого розпорядження рух автомобільною частиною Кримського мосту здійснюватимуть лише легкові автомобілі. Залізнична гілка працюватиме у штатному режимі", - написав Аксьонов.

Він додав, що пасажирські автобуси та вантажівки перевозитимуться поромом.

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