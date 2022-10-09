Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка нагадує, що вранці 8 жовтня вибух пошкодив Кримський міст, який з’єднує окупований півострів та Краснодарський край Росії.

Дві з чотирьох проїжджих частин обвалилися в кількох місцях на відрізку приблизно у 250 м. Майже напевно, що транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена.

У розвідці Британії зазначили, що ступінь пошкодження залізничного переїзду невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того погіршену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України.

"Цей інцидент, ймовірно, близько торкнеться президента Росії Володимира Путіна. Це сталося на наступний день після його 70-річчя, він особисто відкрив міст, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг. Останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач нацгвардією Росії Віктор Золотов публічно запевняв у безпеці мосту", - підсумували у британській розвідці.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну

Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.

9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.

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