Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому звіті.

"Підтверджено знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області, окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 – пораненими. Також знищено 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки", - пишуть в ЗСУ.

Протягом поточної доби, 14 жовтня, авіація ЗСУ завдала 13 ударів по росіянах. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління росіян, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 3 склади боєприпасів.

Російський агресор з початку доби, 14 жовтня, завдав по території України 3 ракетні та 10 авіаційних ударів.

У Генштабі ЗСУ володіють інформацією, що до тимчасово окупованого Криму прибув ешелон військової техніки з білоруського Гомеля.

У Херсоні російські окупанти-злодії викрали майже всі баржі з річкового порту, використовуватимуть пересування для військових та техніки через Дніпро.

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