Для України реально отримати транш МВФ, потрібна політична воля, — нардеп Юрчишин

Таку позицію озвучив Ярослав Юрчишин, нардеп від фракції "Голос", в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.



За його словами, гроші від МВФ для України наразі критично важливі, і їх цілком реально отримати.



"Для того треба, щоб судова реформа таки була запущена повноцінно — поки її блокує Рада суддів. Так само потрібно розблокувати конкурс на керівника САП — на жаль, її блокують делеговані більшістю представники Верховної Ради. Потрібно вдосконалити законодавство по банкам — в цьому напрямку ми ведемо достатньо ефективну роботу", — перерахував нардеп.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд з виплатою першого траншу фінансування у розмірі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення наступних траншів. Однак цей графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання, однак це питання буде обговорюватися з місією Фонду.

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми stand-by почала роботу в Україні 21 вересня.