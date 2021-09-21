Віртуальна місія МВФ починає роботу в Україні

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою-Голлар починає сьогодні свою роботу і продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми, яку підтримує МВФ", - цитує видання слова представника Фонду в Україні Ваграма Степаняна.



Степанян уточнив, що зустрічі місії проходитимуть в онлайн режимі.

Нагадаємо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд з виплатою першого траншу фінансування у розмірі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення наступних траншів. Однак цей графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання, однак це питання буде обговорюватися з місією Фонду.

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