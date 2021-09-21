Віртуальна місія МВФ починає роботу в Україні
Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми stand-by починає роботу у вівторок 21 вересня
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою-Голлар починає сьогодні свою роботу і продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми, яку підтримує МВФ", - цитує видання слова представника Фонду в Україні Ваграма Степаняна.
Степанян уточнив, що зустрічі місії проходитимуть в онлайн режимі.
- Нагадаємо, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд з виплатою першого траншу фінансування у розмірі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення наступних траншів. Однак цей графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною ряду зобов'язань.
- Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by може бути вище запланованих $700 млн за рахунок об'єднання, однак це питання буде обговорюватися з місією Фонду.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.47
- Актуальне
- Важливе