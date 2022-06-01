Про це пресслужба Головного сервісного центру МВС повідомила у фейсбуці.

"Головний сервісний центр МВС розробив для вас понад 250 нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту. Також було додано абсолютно новий розділ "Панель приладів", розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями", - йдеться у повідомленні.

Відтепер тестові питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме - Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу, бо там значну увагу приділяють підвищенню культури водіння у цілому, поєднанню теоретичних і практичних навичок керування, безпеці всіх учасників дорожнього руху і прийняттю рішень у критичних ситуаціях, кажуть в Головному сервісному центрі.

Зазначається, що кількість жертв ДТП за 2021 рік у Франції є удвічі меншою, ніж в Україні.

Оновлені білети для теоретичного іспиту можна знайти за посиланням.

У квітні в "Дію" повернули водійське посвідчення і техпаспорт, які на початку повномасштабного вторгнення Росії прибрали із застосунку.

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