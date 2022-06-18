Для українців у Литві запрацює гаряча лінія

Про це пише LRT.

"Для забезпечення українців, які прибувають до Литви, необхідною інформацією про соціальний та медичний захист, центри реєстрації, повернення додому та з інших важливих питань, з 20 червня починає цілодобово працювати призначена для них гаряча лінія 1808", - йдеться у повідомленні.

За коротким номером 1808 оператори консультуватимуть біженців українською, англійською та російською мовами.

Видання повідомляє, що цього року в Литві вже знайшли тимчасовий притулок понад 56 тисяч українських біженців, серед них близько 22 тисячі неповнолітніх та близько 1,2 тисячі – неповнолітніх без супроводу дорослих. Литовські сім'ї взяли під опіку 19 неповнолітніх українців.

Зазначають, що з 2017 до 2021 року, в країні було отримано близько 3 тисяч прохань від іноземців про надання їм притулку в Литві, але за перше півріччя цього року, внаслідок переміщення українців, ця кількість перевищена вже більш ніж у десять разів.

11 червня у Вільнюсі відкрили перший у ЄС Український центр для біженців.

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