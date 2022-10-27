Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 4-го туру нідерландці очолюють квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 7 набраних пунктів. "Аполлон" з 4 балами йде третім. "Вадуц" - четвертий - 2 очки.

У 5-му турі ЛК "Дніпро-1" зіграє проти "Аполлона". Матч відбудеться сьогодні, 27 жовтня.

Ліга конференцій

Група E. 5-й тур

27 жовтня

"Дніпро-1" (Україна) - "Аполлон" (Кіпр)

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" поступилося французькому "Ренну" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 0:1.

У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг "Вадуц", який представляє Ліхтенштейн.

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