Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Дніпра-1". У першому таймі команди обмінялись голами, за "Вадуц" забив Елмін Растодер, а за українців Яніс Амаш.

Гол Артема Довбика приніс для СК "Дніпро-1" перемогу. Український форвард на 91-й хвилині вистрибнув назустріч навісній передачі від Володимира Танчика та результативно пробив головою повз голкіпера.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 4-го туру нідерландці очолюють квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 7 набраних пунктів. "Аполлон" з 4 балами йде третім. "Вадуц" - четвертий - 2 очки.

У 5-му турі ЛК "Дніпро-1" зіграє проти "Аполлона". Матч відбудеться 27 жовтня.

Ліга конференцій

Група E. 4-й тур

13 жовтня

"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Дніпро-1" (Україна) 1:2

Голи: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+1

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинський, 76), Піхальонок (Горбунов, 83), Гуцуляк (Танчик, 60), Балулі (Громов, 60), Бланко (Когут, 83), Довбик.

Попередження: Фоссо, 54 - Адамюк, 63, Громов, 71, Рубчинський, 78, Валеф, 90+4, Танчик, 90+5

6 жовтня у Лізі конференцій український СК "Дніпро-1" зіграв внічию з ліхтенштейнським "Вадуцом".

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