Довбик забив на 91-й хвилині і приніс "Дніпру-1" перемогу над "Вадуцом" у Лізі конференцій
У 4-му турі групового раунду Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" переміг "Вадуц" з Ліхтенштейна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь "Дніпра-1". У першому таймі команди обмінялись голами, за "Вадуц" забив Елмін Растодер, а за українців Яніс Амаш.
Гол Артема Довбика приніс для СК "Дніпро-1" перемогу. Український форвард на 91-й хвилині вистрибнув назустріч навісній передачі від Володимира Танчика та результативно пробив головою повз голкіпера.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 4-го туру нідерландці очолюють квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 7 набраних пунктів. "Аполлон" з 4 балами йде третім. "Вадуц" - четвертий - 2 очки.
У 5-му турі ЛК "Дніпро-1" зіграє проти "Аполлона". Матч відбудеться 27 жовтня.
Ліга конференцій
Група E. 4-й тур
13 жовтня
"Вадуц" (Ліхтенштейн) - "Дніпро-1" (Україна) 1:2
Голи: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+1
"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинський, 76), Піхальонок (Горбунов, 83), Гуцуляк (Танчик, 60), Балулі (Громов, 60), Бланко (Когут, 83), Довбик.
Попередження: Фоссо, 54 - Адамюк, 63, Громов, 71, Рубчинський, 78, Валеф, 90+4, Танчик, 90+5
- 6 жовтня у Лізі конференцій український СК "Дніпро-1" зіграв внічию з ліхтенштейнським "Вадуцом".
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