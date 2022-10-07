Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:2. Гол Артема Довбика вивів "Дніпро-1" вперед на 5-й хвилині, але після цього українці двічі пропустили.

Олександр Пихальонок врятував для українців результат матчу на 78-й хвилині і зробив рахунок 2:2.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 3-го туру нідерландці очолили квартет з 9 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 4 набраних пунктів. "Аполлон" з 1 балом йде останнім. "Вадуц" - третій - 2 очки.

Ліга конференцій

Група E. 3-й тур

"Дніпро-1" (Україна) - "Вадуц" (Ліхтенштейн) 2:2

Голи: Довбик, 5, Пихальонок, 78 - Фер, 26, Гассер, 47

"Дніпро-1": Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапій, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинський (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Піхальонок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик

"Вадуц": Шанд – Трабер, Ізік, Гассер – Фер (Гельзер, 90+2), Гаїч (Гаслер, 72), Фоссо, Ульріх – Чічек (Джокич, 73) – Зуттер (Омерович, 82), Сасере (Растодер, 72)

6 жовтня у 3-му турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" поступилось французькому "Ренну".

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