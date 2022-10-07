Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Ренн" - "Динамо" закінчився перемогою французів з рахунком 2:1. На 23-й хвилині господарі вийшли вперед завдяки Мартіну Терьє.

Кияни відповіли на пропущений м'яч на 33-й хвилині. Віктор Циганков вдало зіграв на добиванні після того, як Манданда відбив перший удар українця.

Переможний м'яч стався на 89-й хвилині поєдинку. 17-річний Дезіре Дуйє скористався помилкою Дениса Попова і впевнено відправив м'яч у сітку воріт "Динамо" - 2:1.

Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 7 очок. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій - 3 набраних бали.

У 4-му турі "Динамо" знову зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде 13 жовтня.

Ліга Європи

3-й тур. Група B

5 жовтня

"Ренн" (Франція) - "Динамо" (Україна) 2:1

Голи: Терьє, 23, Дуйє, 89 - Циганков, 33

"Ренн": Манданда, Ассіньйон, Родон, Теате, Мелінг, Буріжо (Труффе, 84), Те, Угошукву, Маєр (Калімуендо, 64), Гуїрі (Дуйє, 64), Терьє (Абліне, 79).

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Забарний, Попов (Вівчаренко, 90+2), Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бєсєдін.

Попередження: Забарний, 88

15 вересня у вечорі Ліги Європи київське "Динамо" сенсаційно програло в матчі проти "АЕК Ларнака".

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