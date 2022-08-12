Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи кіпрський АЕК пройшов сербський "Партизан" з рахунком 4:3 за сумою двох матчів.

У вирішальному протистоянні за місце у груповій стадії ЛЄ кіпріоти стануть суперниками для СК "Дніпро-1". Матчі українців із клубом з Ларнаки відбудуться 18 та 25 серпня.

Жеребкування групового раунду Ліги Європи пройде 26 серпня.

11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.

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