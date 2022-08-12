"Дніпро-1" дізнався суперника в плей-офф кваліфікації Ліги Європи
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" зіграє проти кіпрського "АЕК Ларнаки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ввечері 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи кіпрський АЕК пройшов сербський "Партизан" з рахунком 4:3 за сумою двох матчів.
У вирішальному протистоянні за місце у груповій стадії ЛЄ кіпріоти стануть суперниками для СК "Дніпро-1". Матчі українців із клубом з Ларнаки відбудуться 18 та 25 серпня.
Жеребкування групового раунду Ліги Європи пройде 26 серпня.
- 11 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" поступилася румунській "Університаті Крайові" та вибула з єврокубків.
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