"Дніпро-1" оголосив про трансфер футболіста "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт СК "Дніпро-1".



Лівий захисник Роман Вантух підписав з дніпровським клубом до кінця сезону. "Динамо" відпустило оборонця в оренду у "Дніпро-1". Фінансові умови не повідомляються.



Роман Вантух у першій половині сезону грав у оренді за "Чорноморець". 23-річний захисник провів 10 матчів і зробив 1 асист. Transfermarkt оцінюється у 400 тис. євро.

"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.



"Дніпро-1" займає третє місце в УПЛ.



