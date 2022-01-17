"Дніпро-1" оголосив про трансфер футболіста "Динамо"
Спортивний клуб "Дніпро-1" оголосив про трансфер захисника "Динамо" Романа Вантуха
Про це повідомляє офіційний сайт СК "Дніпро-1".
Лівий захисник Роман Вантух підписав з дніпровським клубом до кінця сезону. "Динамо" відпустило оборонця в оренду у "Дніпро-1". Фінансові умови не повідомляються.
Роман Вантух у першій половині сезону грав у оренді за "Чорноморець". 23-річний захисник провів 10 матчів і зробив 1 асист. Transfermarkt оцінюється у 400 тис. євро.
"Динамо" пішло на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці та відстає від лідера - "Шахтаря" - на 2 очка.
"Дніпро-1" займає третє місце в УПЛ.
- 13 січня повідомлялося, що нападник київського "Динамо" Ібрагім Каргбо до кінця сезону гратиме у словенському "Цельє".
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