"Дніпро-1" програв АЕКу та вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 25 серпня, український "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій зустрічі, яка відбулась тиждень тому, "Дніпро-1" вдома програв АЕКу з рахунком 1:2. Сьогодні кіпріоти виграли 3:0, у ворота українців забили Адам Дюрчо, Нікос Енглезу та Рафа Лопес.
"АЕК Ларнака" вийшов у груповий етап ЛЄ, а СК "Дніпро-1" проведе єврокубковий сезон у Лізі конференцій
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф раунд. Другий матч
25 серпня
"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна) 3:0 (Перший матч - 2:1)
Голи: Дюрчо, 21, Лопес, 45, Енглезу, 78
- 18 серпня у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака".
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