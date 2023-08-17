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"Дніпро-1" - "Славія": де та коли дивитись матч Ліги Європи

17 серпня, 2023 четвер
08:00
Спорт "Дніпро-1", Олександр Сваток

У четвер, 17 серпня, український СК "Дніпро-1" зіграє проти чеської "Славії" у матчі-відповіді 3-го туру кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша зустріч команд закінчилась поразкою "Дніпра-1" з рахунком 0:3. 

У фіналі кваліфікації "Дніпро-1" в разі виграшу від "Славії" зіграє проти ще одного клубу з України, луганської "Зорі", яка на цьому етапі лише розпочне виступи у єврокубках.

У разі поразки на "Дніпро-1" чекає матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де суперником буде переможець пари "Лех" - "Спартак Трнава".

Відзначимо, що "Славія" – чинний віцечемпіон Чехії. Празький колектив лише за додатковими показниками поступився титулом іншій команді з чеської столиці – "Спарті". 

Ліга Європи

3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

10 серпня

"Дніпро-1" (Україна) - "Славія" (Чехія)

Кошице, "Кошицька футбольна арена"

Початок - 21:00

Трансляція - Football Hub

  • У четвер, 10 серпня, "Динамо" зустрічалося у Салоніках з грецьким "Арісом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій і поступилось 1:0.
футбол
Дніпро
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