"Дніпро-1" відмовився від трансферу Коноплянки
Спортивний клуб "Дніпро-1" не планує підписувати півзахисника "Шахтаря" Євгена Коноплянку
Про це повідомляє "Трибуна".
За інформацією джерела, менеджмент клубу вважає, що 32-річний футболіст не вписується у поточну стратегію СК "Дніпро-1". Також є побоювання через надмірну травматичність Коноплянки.
Лівий фланг атаки "Дніпра-1" укомплектований, на цій позиції виступають Олександр Назаренко та Білл. Це ще одна причина, чому півзахисника у Дніпрі не буде.
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро.
Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".
На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.
- 29 грудня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що у найближче трансферне вікно в клубі будуть роздумувати щодо майбутнього Євгена Коноплянки.
- 17 січня у "Шахтарі" підтвердили, що Коноплянка шукає собі новий клуб.
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