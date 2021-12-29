У "Шахтарі" задумались над майбутнім Коноплянки, вирішуватимуть в січні

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



За словами Палкіна, головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі чекає від Коноплянки набагато більшого.



"Женя – серйозний професіонал. Він добре відпрацьовує на тренуваннях та відноситься до своєї роботи на високому рівні. Роберто очікує від нього набагато більше, ніж сьогодні може дати, на жаль. У цьому є нестиковки, тому в нього мало ігрового часу. Контракт до кінця сезону, але що далі, думатимемо у це трансферне вікно", – сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.



Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро.



На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.

У липні півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка заявив, що у новому сезоні перед командою стоїть завдання перемогти в чемпіонаті України.

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