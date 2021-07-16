Коноплянка пообіцяв гризти землю, аби відібрати чемпіонство у "Динамо"

Про це повідомляє Tribuna.com.

За його словами, для "Шахтаря" неприпустимо другий сезон поспіль програти боротьбу за золоті медалі Прем'єр-ліги.

"Думаю, ви розумієте самі, що ми не можемо другий рік поспіль програти боротьбу за перше місце. Будемо гризти землю, щоб бути першими", - пообіцяв Коноплянка.

Він додав, що вже відновився від травми та тренується у загальній групі.

"Вже почав тренуватися в загальній групі. Почуваюся вже слава богу. Прагну набрати форму", - сказав Коноплянка, який не зіграв за збірну України на Євро-2020 через травму.