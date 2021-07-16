Коноплянка пообіцяв гризти землю, аби відібрати чемпіонство у "Динамо"
Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка заявив, що у новому сезоні перед командою стоїть завдання перемогти в чемпіонаті України
Про це повідомляє Tribuna.com.
За його словами, для "Шахтаря" неприпустимо другий сезон поспіль програти боротьбу за золоті медалі Прем'єр-ліги.
"Думаю, ви розумієте самі, що ми не можемо другий рік поспіль програти боротьбу за перше місце. Будемо гризти землю, щоб бути першими", - пообіцяв Коноплянка.
Він додав, що вже відновився від травми та тренується у загальній групі.
"Вже почав тренуватися в загальній групі. Почуваюся вже слава богу. Прагну набрати форму", - сказав Коноплянка, який не зіграв за збірну України на Євро-2020 через травму.
- Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Євген Коноплянка не виступить на чемпіонаті Європи через травму.
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