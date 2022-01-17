Коноплянка розпочав пошуки нового клубу, він покине "Шахтар"
Український півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка шукає новий клуб для продовження контракту
Про це повідомляє "Трибуна".
Коноплянка не вирушив зі "Шахтарем" на перший підготовчий збір команди до Туреччини. У клубі заявили, що футболіст зараз шукає нове місце роботи.
"Євген Коноплянка не поїхав на збір, бо займається пошуком нового клубу", – заявили у "Шахтарі".
Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 1,5 млн євро.
Найкращу свою гру Коноплянка показав у "Дніпрі", де за основну команду грав з 2008 по 2015 рік. Після цього півзахисник перейшов в іспанську "Севілью". У Європі також пограв за німецький "Шальке".
На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.
- 29 грудня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що у найближче трансферне вікно в клубі будуть роздумувати щодо майбутнього Євгена Коноплянки.
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