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ДНК для пошуку безвісти зниклих родичів тепер можна здати за кордоном: подробиці

20 листопада, 2023 понедiлок
17:44
Суспільство

Для пошуку безвісти зниклих за особливих обставин українці можуть здати зразки ДНК за кордоном. Наразі ця опція доступна для біженців у Польщі та Німеччині

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

Послуга доступна в трьох польських містах і п'яти німецьких.

Зібрані зразки експерти передадуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти. 

Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК.

Україна
Війна з Росією
біженці з України
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