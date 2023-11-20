ДНК для пошуку безвісти зниклих родичів тепер можна здати за кордоном: подробиці
Для пошуку безвісти зниклих за особливих обставин українці можуть здати зразки ДНК за кордоном. Наразі ця опція доступна для біженців у Польщі та Німеччині
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
Послуга доступна в трьох польських містах і п'яти німецьких.
Зібрані зразки експерти передадуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.
Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК.
- 2 травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.
- Станом на початок жовтня в Україні вважалися зниклими безвісти за особливих обставин близько 15 тисяч військових і 11 тисяч цивільних.
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