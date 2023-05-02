В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти
У Міністерстві внутрішніх справ запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Цей реєстр є повністю захищеною базою даних
Про це повідомив заступник голови МВС України Леонід Тимченко.
"Цей реєстр є повністю захищеною базою даних. І доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та департаменту інформатизації МВС України. Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти", - пояснив чиновник.
Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зникли. десятки тисяч людей. Багатьох із них уже вдалось розшукати, однак місцеперебування ще близько 23 тисяч осіб – невідоме. Тому з 2 травня родичі зниклих можуть звертатись із відповідними заявами до МВС (надіслати поштою за адресою м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку [email protected]). До заяви треба додати копії документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою людиною.
- Станом на квітень в Україні зниклими безвісти вважали понад 7 тисяч військовослужбовців.
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