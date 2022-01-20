До 2024 року в космосі побудують першу кіностудію та спортивну арену
Компанія Space Entertainment Enterprise (SEE) повідомила про плани побудувати до кінця 2024 року космічний модуль SEE-1, на якому буде кіностудія та спортивна арена
Про це повідомляє The Guardian.
"SEE-1 - це неймовірна можливість для людства перейти в новий вимір та розпочати новий захоплюючий розділ у космосі", - зазначили співзасновники компанії SEE.
У студії на SЕE-1 створюватимуть фільми, проводитимуть телевізійні, музичні та спортивні події. Інформаційними продуктами займатиметься не лише компанія, а і будь-хто, хто хоче розробляти, продюсувати, записувати та транслювати контент у прямому ефірі на висоті понад 400 км над Землею.
Модуль SЕE-1 буде пристикований до станції Axiom Station, яка у січні 2022 року виграла контракт на розробку комерційного крила Міжнародної космічної станції.
"Axiom - це компанія, яка цього року має намір відправити Тома Круза та режисера Дага Лімана на Міжнародну космічну станцію для створення другого в історії фільму в космосі”, - повідомляє видання.
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