До АРМА передано майже $3 млн з рахунків банку, що належали підсанкційному громадянину РФ, - ДБР
Завдяки роботі працівників ДБР суд наклав арешт та передав в управління АРМА близько $3 млн підприємства, що належить громадянину РФ Михайлу Воєводіну
Про це повідомили ДБР у телеграмі.
За матеріалами ДБР близько $3 млн з рахунків банку, що належали підсанкційному громадянину РФ, передано до АРМА. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру.
Завдяки роботі працівників ДБР суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну.
У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ.
Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.
Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
- 25 квітня повідомлялося, що ДБР викрило протиправну схему роздачі земель на Хмельниччині на понад 3 млн гривень, до якої причетні посадовці Держгеокадастру
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе