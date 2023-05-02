Про це повідомили ДБР у телеграмі.

За матеріалами ДБР близько $3 млн з рахунків банку, що належали підсанкційному громадянину РФ, передано до АРМА. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному також громадянину Росії, президенту російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенію Гінеру.

Завдяки роботі працівників ДБР суд наклав арешт та передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів, близько $3 млн підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну.

У ході досудового розслідування Бюро також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин РФ.

Вже встановлено, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами.

Деякі з "вливань" установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.

25 квітня повідомлялося, що ДБР викрило протиправну схему роздачі земель на Хмельниччині на понад 3 млн гривень, до якої причетні посадовці Держгеокадастру



