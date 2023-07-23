Про це пише Sky News.

За даними поліції, виявлені пакунки мали вагу до 60 кілограмів. Знахідки передадуть для перевірки на судово-медичній експертизі Ірландії для підтвердження їхнього вмісту.

Правоохоронні органи закликали мешканців повідомляти їх у разі виявлення нових подібних пакетів або іншого сміття на узбережжі, а також не чіпати нічого зі знайденого.

Зазначається, що група молодиків була помічена за пошуками на пляжі після того, як були віднайдені пакети з наркотиками. За їхніми словами, вони намагалися допомогти пошуковій операції. Пізніше була помічена ще одна група людей на узбережжі.