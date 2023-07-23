До берегів Ірландії викинуло пакунки з кокаїном вартістю понад €4 мільйони
На узбережжі поблизу населених пунктів Ірландії Данфанагі та Фанаді знайшли два великих пакунки із кокаїном всередині вартістю більш ніж 4 мільйони євро
Про це пише Sky News.
За даними поліції, виявлені пакунки мали вагу до 60 кілограмів. Знахідки передадуть для перевірки на судово-медичній експертизі Ірландії для підтвердження їхнього вмісту.
Правоохоронні органи закликали мешканців повідомляти їх у разі виявлення нових подібних пакетів або іншого сміття на узбережжі, а також не чіпати нічого зі знайденого.
Зазначається, що група молодиків була помічена за пошуками на пляжі після того, як були віднайдені пакети з наркотиками. За їхніми словами, вони намагалися допомогти пошуковій операції. Пізніше була помічена ще одна група людей на узбережжі.
- 8 липня під час розкопок на території майбутнього готелю північноірландської фірми в Дубліні було знайдено близько 100 останків скелетів із середньовіччя.
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