До Білорусі прилетіли ще два винищувачі Су-24 повітряно-космічних сил Росії
19 січня ще два винищувачі Су-24 повітряно-космічних сил Російської Федерації прилетіли у Білорусь
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Сьогодні між 11:00 та 11:15 на військовий аеродром "Барановичі" з Росії прилетіли ще два винищувачі Су-24 ПКС РФ.
Повідомляється, що штурмовики мають реєстраційні номери RF-54408 та RF-5440
Внаслідок цього чисельність угруповання збройних сил Росії в Білорусі змінилася.
- 16 січня стало відомо, що Росія перекинула до Білорусі 6 бомбардувальників Су-34 та 2 багатоцільові винищувачі Су-30 СМ.
- Російська Федерація використовує залізничні цистерни для таємного перекидання своїх військовослужбовців на територію Білорусі.
- Станом на 19 січня на українсько-білоруському кордоні все спокійно. Усі 229 км кордону Рівненщини з республікою Білорусь – контрольовані і насичені українськими військовими.
- У четвер, 19 січня, мешканці Молодечненського району Мінської області чули вибух, який, імовірно, стався через загоряння двигуна в російському винищувачі.
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