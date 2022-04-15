До Чернігова прибув перший потяг з гуманітарною допомогою
15 квітня у Чернігів прибув перший потяг із гумдопомогою
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.
"Я сьогодні в дуже піднесеному настрої, адже сьогодні на станцію Чернігів централізовано надійшов перший потяг з гуманітарною допомогою. Це допомога, яка надана Чернігівській області державою. Це маленька її частина", - написав він.
За його словами, ще кілька тижнів тому, вони через Десну "на казаночках тихенько о 5 ранку тягали якісь коробки і спільно з ДСНС, з прикордонниками, військовими намагалися забезпечити місто всім необхідним", а волонтери переправляли вантажі на гумових човнах.
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