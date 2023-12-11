До "Динамо" повернувся асистент Реброва, Блохіна та Михайличенка

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Федоров увійшов до тренерського штабу Шовковського, якого 11 грудня призначили повноцінним головним тренером киян.

Колишній захисник "Динамо" останнім часом працював із юнацькою командою. Він вже працював асистентом головного тренера київського клубу в 2013-2017 та 2019-2020 роках, коли його очолювали Олексій Михайличенко, Олег Блохін та Сергій Реброва.

48-річний Сергій Федоров виступав за "Динамо" у 1992 - 2007 роках.

На якому місці в УПЛ "Динамо"

Футболісти київського клубу пішли на зимову перерву в чемпіонаті України на п'ятому місці. Динамівці мають 28 очок та три матчі в запасі. Вони поступаються "Кривбасу" (34), "Дніпру-1" (34), "Поліссю" (32) та "Шахтарю" (31), який провів на дві гри менше основних конкурентів.