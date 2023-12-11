Шовковський офіційно став головним тренером "Динамо"
Головним тренером "Динамо" (Київ) став Олександр Шовковський, який з листопада був "тимчасово виконувачем обов'язків" на цій посаді
Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу "Динамо" (Київ).
"Олександр Шовковський позбавлений приставки "виконувач обов'язки" та став повноцінним головним тренером "Динамо" (Київ)", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що про всі подробиці буде повідомлено на офіційних клубних ресурсах згодом.
Олександр Володимирович став виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" (Київ) після поразки від "Шахтаря" (0:1) у 13-му турі, після чого на чолі команди виграв чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.
- У зв'язку з відставкою Мірчі Луческу виконувачем обов'язків головного тренера столичного футбольного клубу "Динамо" став Олександр Шовковський.
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