Шовковський очолив "Динамо" в статусі в. о. головного тренера
У зв'язку з відставкою Мірчі Луческу виконувачем обов'язків головного тренера столичного футбольного клубу "Динамо" став Олександр Шовковський
Таким є рішення президента клубу Ігоря Суркіса, повідомляється на офіційному сайті "динамівців".
Як наголошується, причиною кадрової перестановки є поразка "Динамо" в матчі з "Шахтарем" (0:1) у рамках УПЛ, що мала місце вчора, 3 листопада 2023 року.
Сьогодні, 4 листопада, футболісти та адміністративний персонал зібралися на навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській, де "президент клубу Ігор Суркіс подякував Містеру, який також був присутній на зібранні та попрощався з усіма, і представив команді нового наставника".
Читайте також: Відставка Луческу, нова дата бою Усик - Ф'юрі, повернення Світоліної: головні новини українського спорту за тиждень
"Ним став багаторічний голкіпер "біло-синіх" Олександр Шовковський, який у статусі виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України", - йдеться у пресрелізі ФК "Динамо".
"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати. Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та карʼєрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", - звернувся до футболістів Шовковський.
- У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській прем'єр-лізі.
- Ввечері того ж дня Луческу подав у відставку.
- Ігор Суркіс назвав таке рішення "несподіванкою".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе