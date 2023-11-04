Шовковський очолив "Динамо" в статусі в. о. головного тренера

Таким є рішення президента клубу Ігоря Суркіса, повідомляється на офіційному сайті "динамівців".

Як наголошується, причиною кадрової перестановки є поразка "Динамо" в матчі з "Шахтарем" (0:1) у рамках УПЛ, що мала місце вчора, 3 листопада 2023 року.

Сьогодні, 4 листопада, футболісти та адміністративний персонал зібралися на навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській, де "президент клубу Ігор Суркіс подякував Містеру, який також був присутній на зібранні та попрощався з усіма, і представив команді нового наставника".

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"Ним став багаторічний голкіпер "біло-синіх" Олександр Шовковський, який у статусі виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України", - йдеться у пресрелізі ФК "Динамо".

"За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати. Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та карʼєрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", - звернувся до футболістів Шовковський.