Президент "Динамо" Суркіс відреагував на відставку Луческу

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою. Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний Містеру за його роботу в "Динамо". На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Суркіс також анонсував, що незабаром стане відоме ім'я нового головного тренера.

"Проте "Динамо" рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється – ми зобов’язані виграти чемпіонат. Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров’я та добробуту", - сказав президент "Динамо".

Відставка Мірчі Луческу

У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку і завершує свою кар'єру.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.

З 2004 до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009