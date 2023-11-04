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Відставка Луческу, нова дата бою Усик - Ф'юрі, повернення Світоліної: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
4 листопада, 2023 субота
13:31
Спорт Мірча Луческу

З 29 жовтня по 4 листопада в українському спорті трапилось чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд найголовніших новин

Футбол

Матч "Динамо" - "Шахтар"

Так, звісно, матч "Динамо" - "Шахтар" вже не має такої вивіски, як до початку повномасштабної війни. Рівень футболу суттєво впав, кияни в кризі й зараз вони не претендують на чемпіонство, а у "гірників" триває перебудова.

Проте "Динамо" - "Шахтар" — це класика українського футболу й увагою оминути цей поєдинок не можна. Матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 1:0. На 53-й хвилині Невертон передачею врозріз вивів на ударну позицію в карному майданчику Олександра Зубкова, який точно пробив між ніг голкіпера "Динамо" Георгія Бущана.

"Шахтар" підійшов до центрального матчу першого кола на четвертій позиції. Тепер чинний чемпіон має 24 бали після 11 матчів і посідає третє місце.

"Динамо" набрало 16 пунктів після 10 ігор та йде сьомим. Очолюють турнірну таблицю прем'єр-ліги "Кривбас" (26 балів), "Полісся" (25) та "Дніпро-1" (24), які провели по 12 матчів. 

Тарас Степаненко (праворуч) та Володимир Шепелєв, Динамо - Шахтар

Фото: shakhtar.com

Відставка Луческу

Увечері п'ятниці, 3 листопада, Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера "Динамо". Це сталося на післяматчевій пресконференції, яка була присвячена поєдинку проти "Шахтаря".

За словами Луческу, він завершує кар'єру.

"Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями "Шахтаря". Дякую усім. Хотілося б завершити по-іншому, але всьому приходить кінець - і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець", – заявив Мірча Луческу.

Олександр Шовковський став в.о. головного тренера "Динамо". Інших змін у тренерському штабі не відбулося.

Мірча Луческу

Фото: fcdynamo.com

Кубок України

На тижні були зіграні чвертьфінальні матчі Кубка України з футболу:

30 жовтня

"Вікторія" - "Шахтар" 0:3

Голи: Назарина, 17, Зубков, 20 Ракицький, 90+1

1 листопада

"Чорноморець" - "Зоря" 4:1

Голи: Штогрин, 21, 33, 72, Васильєв, 56 - Герреро, 80

2 листопада

"Полісся" - "Олександрія"  1:0 

Житомирська команда перемогла в серії пенальті і вийшла у півфінал Кубка України. Рахунок серії пенальті 4:3.

"Оболонь" - "Ворскла" 0:3

Голи: Степанюк 27, Кане 44, Бацула 69

Кубок України

Фото: uaf.ua

Українські футболісти в елітних чемпіонатах

Короткий дайджест щодо успіхів наших легіонерів у топових європейських чемпіонатах:

  • Українець Анатолій Трубін допоміг "Бенфіці" перемогти "Ароуку" (2:0) у Кубку португальської ліги та втретє в сезоні не пропустив жодного м'яча.
  • "Жирона" перемогла "Сан-Роке" (2:1) у виїзному матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії з футболу. Віктор Циганков зіграв 75 хвилин, а Артем Довбик відзначився асистом.
  • Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну найкращих футболістів АПЛ у жовтні. Футболіста "Евертона" визнали найкращим лівим захисником.
  • "Дженоа" переграв "Реджану" (2:1) в 1/16 фіналу Кубка Італії з футболу. Руслан Малиновський відзначився результативною передачею.

Руслан Малиновський, "Дженоа"

Фото: Getty Images


Бокс

Бій Усик - Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен пояснив, чому бій між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком не відбудеться 23 грудня

"Справа не лише в синцях, а й у тому, що в Тайсона був 12-тижневий табір і у нього народилася дитина. Це був важкий бій, тому йому потрібно повернутися додому і взяти кілька тижнів відпустки. І тоді у нього залишається лише шість тижнів для підготовки. Якби бій проти Нганну закінчився раніше, то 23 грудня було б дуже вірогідною датою. Але коли Тайсон сказав, що все ще готовий битися з Усиком, я сказав: ти не готовий", - каже промоутер Френк Воррен.

За словами Воррена, бій Усик - Ф'юрі обов'язково відбудеться до 2 березня. Він буде за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Фото: Getty Images

 

Теніс

Повернення Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна збирається незабаром повернутися на корт після паузи, яку вона оголосила на початку вересня. 

"Нарешті я отримала зелене світло від лікарів, щоб почати тренуватись дуже скоро. Коли повернусь на корт? За кілька тижнів", - написала Світоліна.

Еліна Світоліна

Фото: Getty Images

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