Світоліна анонсувала повернення на корт
Українська тенісистка Еліна Світоліна збирається незабаром повернутися на корт
Про це Еліна Світоліна повідомила в інстаграмі.
"Нарешті я отримала зелене світло від лікарів, щоб почати тренуватись дуже скоро. Коли повернусь на корт? Через кілька тижнів", - написала Світоліна.
Станом на вечір четверга, 2 листопада, Еліна Світоліна займає 25 позицію у рейтингу WTA - це найкращий показник серед українок.
- 3 вересня перша ракетка України оголосила про перерву у виступах після того, як поступилася третій ракетці світу Джессіці Пегулі в 1/16 фіналу US Open-2023.
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