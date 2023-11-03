Світоліна анонсувала повернення на корт

Про це Еліна Світоліна повідомила в інстаграмі.

"Нарешті я отримала зелене світло від лікарів, щоб почати тренуватись дуже скоро. Коли повернусь на корт? Через кілька тижнів", - написала Світоліна.

Станом на вечір четверга, 2 листопада, Еліна Світоліна займає 25 позицію у рейтингу WTA - це найкращий показник серед українок.