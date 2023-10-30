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Головна Спорт "Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України, результати та розклад інших матчів

"Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України, результати та розклад інших матчів

30 жовтня, 2023 понедiлок
20:51
Спорт Ярослав Ракицький (попереду)

У понеділок, 30 жовтня, у чвертьфіналі Кубка України з футболу "Шахтар" переміг сумську "Вікторію", яка виступає у першій лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Кубок України

1/4 фіналу 

30 жовтня 

"Вікторія" - "Шахтар" 0:3

Голи: Назарина, 17, Зубков, 20 Ракицький, 90+1

31 жовтня

15:00 "Чорноморець" - "Зоря", YouTube-канал CHORNOMORETS TV

1 листопада

15:00 "Полісся" - "Олександрія",  YouTube-канал ФК "Полісся"

17:00 "Оболонь" - "Ворскла", телеканал Xsport, YouTube-канал ФК "Оболонь"

  • 27 вересня "Динамо" сенсаційно програло "Оболоні" у київському дербі в 1/8 фіналу Кубка України та вибуло з турніру.
  • 24 жовтня новим головним тренером "Шахтаря" став Маріно Пушич.
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