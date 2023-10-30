"Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України, результати та розклад інших матчів
У понеділок, 30 жовтня, у чвертьфіналі Кубка України з футболу "Шахтар" переміг сумську "Вікторію", яка виступає у першій лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кубок України
1/4 фіналу
30 жовтня
"Вікторія" - "Шахтар" 0:3
Голи: Назарина, 17, Зубков, 20 Ракицький, 90+1
31 жовтня
15:00 "Чорноморець" - "Зоря", YouTube-канал CHORNOMORETS TV
1 листопада
15:00 "Полісся" - "Олександрія", YouTube-канал ФК "Полісся"
17:00 "Оболонь" - "Ворскла", телеканал Xsport, YouTube-канал ФК "Оболонь"
- 27 вересня "Динамо" сенсаційно програло "Оболоні" у київському дербі в 1/8 фіналу Кубка України та вибуло з турніру.
- 24 жовтня новим головним тренером "Шахтаря" став Маріно Пушич.
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