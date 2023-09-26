Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
У вівторок, 26 вересня, "Шахтар" зіграє проти "Вереса", а "Рух" прийматиме "Олександрію" у 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кубок України
1/8 фіналу
26 вересня
15:00 "Рух" - "Олександрія", пряма трансляція на YouTube-каналі УПЛ ТБ
17:00 "Верес" - "Шахтар", YouTube-канал VERES TV
27 вересня
14:00 "Вікторія" - "Минай", YouTube-канал ФК "Вікторія"
15:00 "Полісся" - "Дніпро-1", YouTube-канал ФК "Полісся"
17:00 "Оболонь" - "Динамо", Youtube-канали FootballHub, ФК "Оболонь", Київстар ТБ (2+2)
17:00 "Чорноморець" - "Кривбас", YouTube-канал CHORNOMORETS TV
18:30 "Металіст 1925" - "Ворскла", YouTube-канал FC Metalist 1925
Матч "Маріуполь" - "Зоря" відбудеться 12 жовтня.
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23 серпня відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України, за підсумками якого з турніру вибули два представники УПЛ - ЛНЗ та "Колос".
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