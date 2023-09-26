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Головна Спорт Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу

Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу

26 вересня, 2023 вiвторок
05:20
Спорт Кубок України

У вівторок, 26 вересня, "Шахтар" зіграє проти "Вереса", а "Рух" прийматиме "Олександрію" у 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Кубок України

1/8 фіналу

26 вересня 

15:00 "Рух" - "Олександрія", пряма трансляція на YouTube-каналі УПЛ ТБ

17:00 "Верес" - "Шахтар", YouTube-канал VERES TV

27 вересня

14:00 "Вікторія" - "Минай", YouTube-канал ФК "Вікторія"

15:00 "Полісся" - "Дніпро-1", YouTube-канал ФК "Полісся"

17:00 "Оболонь" - "Динамо", Youtube-канали FootballHub, ФК "Оболонь", Київстар ТБ (2+2)

17:00 "Чорноморець" - "Кривбас", YouTube-канал CHORNOMORETS TV

18:30 "Металіст 1925" - "Ворскла", YouTube-канал FC Metalist 1925

Матч "Маріуполь" - "Зоря" відбудеться 12 жовтня. 


 
футбол
Динамо
Шахтар
Чорноморець
Кубок України
ФК "Рух"
УПЛ
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