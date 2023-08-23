Кубок України: результати усіх матчів 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З 1/16 фіналу в боротьбу вступили вісім представників Прем'єр-ліги. Двоє з них ЛНЗ та "Колос" поступилися представникам першої ліги - "Вікторії" та "Маріуполю", відповідно.

До 1/8 фіналу пробилися шість представників УПЛ - "Чорноморець", "Полісся", "Оболонь", "Верес", "Рух", "Металіст 1925" та дві команди з першої ліги - "Маріуполь" та "Вікторія".

Жеребкування наступного раунду відбудеться 31 серпня. З цього етапу в боротьбу вступлять "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо", "Ворскла", "Олександрія", "Кривбас" та "Минай". Матчі 1/8 фіналу відбудуться 27 вересня.

Кубок України

1/16 фіналу

23 серпня

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Полісся" (Житомир) 0:2

Голи: Янаков, 38, Будківський, 82

"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка) 2:2 (5:4 - по пен.)

Голи: Зубков, 20, Літюк, 114 (пен.) - Салабай, 29, Мілько, 108 (пен.)

Вилучення: Чернецький, 105 ("Маріуполь")

"Звягель" - "Оболонь" (Київ) 0:1

Гол: Черненко, 58

Вилучення: Яшков, 90+6 ("Звягель")

Нереалізований пенальті: Панчишин, 90+4 ("Звягель")

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) - "Верес" (Рівне) 1:3

Голи: Стень, 87 - Гайдучик, 44, В. Шарай, 45+1, 90+5

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металіст 1925" (Харків) 1:3

Голи: Нсіні, 76 - Моура, 59, Юсов, 74, Дмитренко, 90+4

ЛНЗ (Черкаси) - "Вікторія" (Суми) 0:1

Гол: Мишенко,13

"Скала 1911" (Стрий) — "Рух" (Львів) 0:2

Голи: Квасниця, 16, Столярчук, 70

Вилучення: Петрик, 89 ("Скала 1911")

"Лівий Берег" (Київ) — "Чорноморець" (Одеса) 1:2 (дод. час)

Голи: Якимів, 37 — Кузик, 12, Ієде, 113