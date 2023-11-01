Український голкіпер Трубін зіграв третій "сухий" матч за "Бенфіку"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 31 жовтня, "Бенфіка" в другому раунді Кубка португальської ліги перемогла "Ауроку" з рахунком 2:0. Анатолій Трубін відіграв за лісабонців весь матч та втретє за час виступів за португальську команду залишив поле без пропущених голів.

Загалом 22-річний українець зіграв за "Бенфіку" 9 матчів та пропустив 7 м'ячів.

Трансфер Трубіна в "Бенфіку"

У серпні 2023 року "Шахтар" отримав від лісабонців за Анатолія Трубіна компенсацію в 10 млн євро. Для "гірників" передбачено ще 1 млн євро бонусних виплат. Окрім цього, "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.

Українець уклав з клубом з Лісабону контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.

Кубок португальської ліги

2-й раунд

31 жовтня

"Аурока" - "Бенфіка" 0:2

Голи: Ді Марія, 26, Кабрал, 74