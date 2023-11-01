Український голкіпер Трубін зіграв третій "сухий" матч за "Бенфіку"
Українець Анатолій Трубін допоміг "Бенфіці" перемогти "Ароуку" в Кубку португальської ліги та втретє у сезоні не пропустив жодного м'яча
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 31 жовтня, "Бенфіка" в другому раунді Кубка португальської ліги перемогла "Ауроку" з рахунком 2:0. Анатолій Трубін відіграв за лісабонців весь матч та втретє за час виступів за португальську команду залишив поле без пропущених голів.
Загалом 22-річний українець зіграв за "Бенфіку" 9 матчів та пропустив 7 м'ячів.
Трансфер Трубіна в "Бенфіку"
У серпні 2023 року "Шахтар" отримав від лісабонців за Анатолія Трубіна компенсацію в 10 млн євро. Для "гірників" передбачено ще 1 млн євро бонусних виплат. Окрім цього, "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.
Українець уклав з клубом з Лісабону контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.
Кубок португальської ліги
2-й раунд
31 жовтня
"Аурока" - "Бенфіка" 0:2
Голи: Ді Марія, 26, Кабрал, 74
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