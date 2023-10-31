Миколенка визнали найкращим лівим захисником АПЛ у жовтні
Українець Віталій Миколенко потрапив у символічну збірну найкращих футболістів АПЛ у жовтні
Про це повідомляє Whoscored.
Захисник "Евертона" Віталій Миколенко - єдиний представник України, який потрапив до символічної збірної Англійської Прем'єр-ліги у жовтні.
Протягом місяця Віталій Миколенко зіграв 3 матчі. Лівий захисник допоміг "Евертону" обіграти "Борнмут" (3:0) і "Вест Гем" (1:0).
В АПЛ Україну презентують Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Ілля Забарний ("Борнмут") та Єгор Ярмолюк ("Брентфорд").
- У 9-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" та "Арсенал" завершили дербі внічию. Михайло Мудрик відзначився шедевральним голом.
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