Мудрик забив шедевральний м'яч, але "Челсі" втратив перемогу над "Арсеналом" в АПЛ
У 9-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" та "Арсенал" завершили лондонське дербі внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив на "Стемфорд Брідж", завершився з рахунком 2:2. На 15-й хвилин Коул Палмер реалізував пенальті та вивів "Челсі" вперед".
Перевагу лондонців на 48-й хвилині подвоїв Михайло Мудрик. Українець завдав шедевральний удар з гострого кута і з-за меж штрафного майданчика. Вінгер помітив, що голкіпер "Арсенала" обрав ненайкращу позицію та закинув м'яч до дальньої стійки.
Фото: Getty Images
Проте на 66-й хвилині тренерський штаб замінив Мудрика, після цього гра "Челсі" різко погіршилась. За 10 хвилин Деклан Райс скоротив відставання "Арсенала", а вже на 84-й хвилині Леон Троссар поставив крапку у зустрічі - 2:2.
Олександр Зінченко зіграв 45 хвилин і в першому таймі отримав жовту картку - за фол на Мудрику.
У турнірній таблиці "Арсенал" і "Манчестер Сіті" ділять 1-2 місце, у команд по 21 балу.
"Челсі" з 12 балами лише дев'ятий.
АПЛ
9-й тур
21 жовтня
"Челсі" - "Арсенал" 2:2
Голи: Палмер, 15 (пен.), Мудрик, 48 - Райс, 77, Троссард, 84
Фото: Getty Images
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