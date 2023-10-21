Мудрик забив шедевральний м'яч, але "Челсі" втратив перемогу над "Арсеналом" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив на "Стемфорд Брідж", завершився з рахунком 2:2. На 15-й хвилин Коул Палмер реалізував пенальті та вивів "Челсі" вперед".

Перевагу лондонців на 48-й хвилині подвоїв Михайло Мудрик. Українець завдав шедевральний удар з гострого кута і з-за меж штрафного майданчика. Вінгер помітив, що голкіпер "Арсенала" обрав ненайкращу позицію та закинув м'яч до дальньої стійки.

Фото: Getty Images

Проте на 66-й хвилині тренерський штаб замінив Мудрика, після цього гра "Челсі" різко погіршилась. За 10 хвилин Деклан Райс скоротив відставання "Арсенала", а вже на 84-й хвилині Леон Троссар поставив крапку у зустрічі - 2:2.

Олександр Зінченко зіграв 45 хвилин і в першому таймі отримав жовту картку - за фол на Мудрику.

У турнірній таблиці "Арсенал" і "Манчестер Сіті" ділять 1-2 місце, у команд по 21 балу.

"Челсі" з 12 балами лише дев'ятий.

АПЛ

9-й тур

21 жовтня

"Челсі" - "Арсенал" 2:2

Голи: Палмер, 15 (пен.), Мудрик, 48 - Райс, 77, Троссард, 84

Фото: Getty Images